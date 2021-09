'The problem' is dat je tussen de 500 en 1000 ekkies hebt neergeteld voor etickets van een evenement in 2020, wat afgelast is, dus effectief heb je betaald voor iets dat (ook in 2021) niet geleverd werd, want loting(en het altijd maar de vraag is of dat volgens jaar wel doorgaat), maar je hebt wel een aandenken aan een race waar je niet bij kon zijn.

Alsof je vakantie naar de Cariben afgelast wordt door je touroperator, maar je een jaar later wat souvenirs uit Duitsland toegestuurd krijgt en de belofte dat je volgend jaar wel naar de Cariben mag...

Overigens was ik altijd in de veronderstelling dat als je uitgeloot werd voor iets, zoals bij een numerus fixus opleiding, je dan WEL bij de gelukkigen hoort? Van inloting of aanloting(het taalkundige tegenovergestelde) heb ik nog nooit gehoord.