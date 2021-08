Een GroenLinks-politica heeft afgelopen week, onbedoeld, het beleid van haar eigen partij afgekraakt. Voor de niet linkse stemmer is dit wellicht geen verrassing, maar een genot gaat het zeker niet worden want de oplossing voor het door haar vastgestelde probleem gaat u vast en zeker voelen op een zeer gevoelige plek: de portemonnee.

Laura Bromet van GroenLinks was voor het interparlementair Koninkrijksoverleg op Bonaire. Een voor velen onbekend snoepreisje dat twee keer per jaar wordt gehouden. Door de Covid-maatregelen was het de afgelopen keren digitaal, maar nu kon er blijkbaar weer gevlogen worden. Blijkbaar weegt het professionele genoegen elkaar weer in levende lijve te zien op tegen de CO2-emissie van de vliegende parlementariërs in kwestie. Op typisch GroenLinkse wijze verbaasde Bromet zich over de prijs van een bakje druiven op Bonaire: 8 euro! Dat zou goedkoper moeten zodat ook arme mensen op Bonaire gezond kunnen eten.

Even los van het feit dat druiven vaak veel landbouwgif bevatten, was de opmerking van Bromet wel amusant. Juist door het gebruik van fossiele brandstoffen in alle sectoren van de economie, heeft de productiviteit vleugels gekregen. Olie, kolen en gas zijn een subsidie op arbeid als het ware. Over het algemeen zijn fossiele brandstoffen meer beschikbaar en flexibeler te leveren (mede door excellente infrastructuur) en zijn daarom ook vaak goedkoper dan groene energie (beide op basis van ex subsidies en ex belastingen).

Van de recent geïnstalleerde renewables, produceert ongeveer de helft goedkoper energie dan fossiel (overigens niet duidelijk of dat schoon van belasting en subsidie is), maar de beschikbaarheid (over de gehele dag en nacht) is en blijft een probleem. Zonder back-up van gascentrales, zouden er erg vaak black-outs voorkomen. Het opslaan van de wind en zonne-energie is een oplossing, maar vooralsnog te duur. Verder moet het stroomnetwerk worden aangelegd om het delen en transporteren van de stroom mogelijk te maken. Deze kosten zitten niet in dit soort vergelijkingen. Met de Green New Deal/Build Back Better/Great Reset zal het omslagpunt vast ooit eens komen, maar vooralsnog kunnen we niet zonder fossiel. Dus als Bromet goedkopere druiven wil, dan moet het telen, bemesten, verwerking en transporteren van druiven goedkoper worden. Als de politica dat wil, zou ze dus pro-fossiele brandstoffen moeten zijn!

Een andere manier om producten goedkoper te maken is om de energie dus goedkoper te maken. Gezien het bovenstaande er bij GroenLinks niet in gaat, is er nog een knop waaraan gedraaid kan worden: de belastingen op energie. “Het grootste deel van de energierekening gaat dus op aan belastingen [in Nederland]. Het totaal van de energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW is namelijk 63,54%. Voor ons voorbeeld huishouden komt dat neer op € 1.418,38 per jaar “ aldus de Independer site.

De makkelijkste manier om goederen goedkoper te maken, is om ze niet meer te belasten. Maar ja, links en minder belastingen (hallo VVD!) is natuurlijk geen optie. De huidige “oplossing” voor dit probleem, is een heffingskorting van € 377,33 die ieder huishouden krijgt met het idee dat daarmee de basisbehoefte aan energie voor iedereen betaalbaar blijft. Het is juist deze maatregel wat u met vrees zou moeten aanschouwen, want het is een indicatie van de progressieve belastingroute die voor ons ligt.

Mocht de Reset verder worden doorgevoerd, dan zullen de energieprijzen flink stijgen. De infrastructuur omwenteling, het isoleren, de warmtepompen en zo verder moeten immers betaald worden. Zonder verder ingrijpen door de overheid zou dit een regressief effect hebben; de armere huishoudens worden relatief het zwaarst geraakt door deze omwenteling. Om dit op te lossen gaan de linkse politici (hoi Rutte!) ons progressief belastingstelsel nog veel progressiever maken. De rijken zullen niet alleen moeten betalen voor hun eigen energieomwentelingen maar ook die van de armen.

Hoe ze dat gaan structureren is nog niet duidelijk, maar de mogelijkheden zijn legio. En wat dus begon als een amusante opmerking van een politica, eindigt in een nachtmerrie voor velen. Het mooie van dit alles is dat als er gekeken wordt naar het besteedbare inkomen, waarschijnlijk zowel arm als rijk het slechter zullen krijgen. Maar daar krijgt de armere medemens wel dure energie, een herrie schoppende warmtepomp, een gratis openbaar vervoer pas en een berg Rockwool voor. En de rijken worden dus nog verder afgeroomd. En wie profiteren? De natuur wellicht en de grote bedrijven die betrokken zijn bij deze omwenteling zeker. Dat zijn de echte winnaars.