De Formule 1 is terug. Over een week is het tijd voor het prinselijke spektakelstuk op Zandvoort, maar nu krijgen we eerst de generale repetitie in België. Van oudsher het Nederlandse bolwerk op de F1-kalender voordat de zandhagedis en rugstreeppad hun eigen race in de duinen kregen. Zonde natuurlijk, want dat 7 kilometer lange asfaltlint in de Ardennen vormt een fantastisch mooi circuit waar dat verbouwde duinenbaantje nog een puntje aan kan zuigen. De legendarische Eau rouge/Raidillon zijn in de F1 geen grote-ballen-bochten meer, want simpel vol gas, maar als de regen valt kan dat natuurlijk zo veranderen. En kans op regen is er dit weekend volop. Gisteren leverde dat al een monstercrash in de WSeries op en ook vandaag bevochtigt moeder natuur het asfalt. Dat kan goed nieuws zijn voor Max die niet vies is van een beetje water. Mercedes is snel in België, maar zal in ieder geval niet de complete voorste startrij kunnen claimen, want de jarige Bottas krijgt nog vijf plekken straf voor zijn bowlingactie in Hongarije. Het komende uur zien we wie zich het beste kan aanpassen aan de snel wisselende omstandigheden en wie morgen de belangrijke eerste race na de zomerstop start vanaf P1. Gas erop!

UPDATE: Iets te veel regen, dus we starten iets later.

Awesome POV-rondje