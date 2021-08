Na de flatbrand wegens regenboogvlaggen aan de buitenderingse zijde van 020 West werden eerst de regenboogvlaggen verboden in de flat, daarna liepen honderden homo's & vrijheidsminnende burgers een optocht door de - relatief iets homoveiligere - binnenderingse kant van West en deed Femke Halsema een praatje. PowNed nam een kijkje (Hoi Reinout! Lekker bezig.) en zag meer dan hoop, verbinding en een vrouw die met de kaken op elkaar tussen haar tanden door huichelt. PowNed zag politie-ingrijpen, scheldende capuchonjongeren (ze bestaan nog!), een vol-le-dig geflipt wijf met een da's-ook-geen-Groningse-tongval en iemand die zelfs na die incidenten nog steeds niet hardop durft te zeggen wat zelfs in weggemoffelde GroenLinks-rapporten staat geschreven. En dat allemaal op tijdens het vrijdagmiddaggebed op een Mercatorplein vol bankhangende normaalmensen die geen vinger uitsteken omdat ze dan riskeren voor racist te worden uitgemaakt. NANNINGA! RAADSVRAGEN PLS! Gaan wij door met ander ander buitenlands nieuws: in Duitsland heeft een nieuwslezer een boek geschreven over Europa in 2050, wanneer woke regeert, de islam de 'vredesgodsdienst islam’ moet worden genoemd en extreemrechts zich heeft bewapend. "De Süddeutsche Zeitung noemde de roman een ‘rechts-populistisch pamflet’. De linkse TAZ sprak van ‘een haatpamflet dat de angst voor migranten aanwakkert’. Mag een nieuwslezer überhaupt een politieke mening hebben, vroeg weekblad Der Spiegel zich retorisch af."