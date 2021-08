Dus u dacht dat Nederland een land was van pappen, nathouden, zachte heelmeesters, stinkende wonden alsook tevens zowel daarnaast van de slappe aanpak. Nou. Dan hebt u buiten de messcherpe repressie van de Amsterdamse kamerverhuurders Feldwebels van DUWO gerekend. Die gaan namelijk keiharde actie ondernemen nadat er in een van hun studentenflats brand is gesticht op een gang waar allemaal regenboogvlaggetjes hingen. De regenboogvlaggetjes worden verboden! Dat lijkt ons nergens voor nodig want zoals iedereen weet hebben we in Nederland helemaal geen regenboogvlaggetjesprobleem, maar alleen een kleine groep regenboogvlaggetjes die het voor de grote meerderheid van welwillende regenboogvlaggetjes verpest. Bovendien is het voor regenboogvlaggetjes vaak ook erg moeilijk om een stageplek te vinden, verspreiden de media vaak negatieve stereotypen over regenboogvlaggetjes en worden de regenboogvlaggetjes er altijd speciaal tussenuit gepikt tijdens zogenaamd willekeurige vlaginspecties. Bovendien: bewijs eerst maar eens dat die regenboogvlaggetjes de brand hebben aangestoken, het kunnen ook gewoon Dominos Pizza vlaggetjes geweest zijn of Hup Holland Hup vlaggetjes. En waarom zou je überhaupt onderscheid maken tussen vlaggetjes? Nou dan. Geen vlaggetje is illegaal!

UPDATE: Vaag statement van DUWO, waarin niet wordt ingegaan op de complete inhoud van de brief, maar alleen wordt gewezen op het feit dat vlaggetjes op de ramen wel mogen.