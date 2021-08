Zin in een Homerisch heldendicht nu, maar dat is best wel veel tiepen. Daarom maar een sonnet, werktitel Waarom fillers als een bloedlip niks kost?

Helemaal in je uppie op een jetseteiland

Verstand op nul, centjes op de zelfkant

Af en aan, Aandacht helemaal de moeder

Verslaafd, nooit liegend marcheerpoeder

Rijmen als een kleine leuter op

een kinderdrumstel, noem het hiphop

IJs, ijs Kindje, met een Smack er op

Biatch, met losse handjes beats dr'op!

Niets kunnen, wel de centjes vangen

Golddiggers, en dan nog een hondje

De dupe, dealer! nog een rondje!

Een lief beestje, meer talent dan

Zijn baasje, maar in BN wandelgangen

Wat op Ibiza gebeurt: keep on bangin'!

Er zelf een paar keer geweest, Ibiza is geweldig. Maar volledig kapot geïnfluenced. Dat is geen snobisme, integendeel. Ik heb er een aantal heerlijke, betaalbare vakanties beleefd. Ik ben er al lang blij mee.