Had Britse minister van defensie vanochtend misschien wel een punt toen hij zei dat "Yes, we could see an attack on Kabul airport within a matter of hours." Hoofdverdachten zijn de makkers van Islamic State Khorasan Province (wiki), waarvan de leider door de Taliban geëxecuteerd werd nadat zij Kabul innamen - dit was de enige officiële executie door de Taliban in Kabul sinds hun herovering. Maar goed, de bovenstaande explosie dus. Lokale media melden minstens 10 doden en tientallen gewonden. Het Pentagon bevestigt de explosie ook en Reuters meldt dat er drie Amerikaanse mariniers gewond zijn geraakt. De Franse ambassadeur waarschuwt voor meer explosies, en we zien inderdaad berichten over een tweede explosie voorbij komen, maar we zijn nog druk aan het verifiëren. Voor in de geschiedenisboeken: dit kan het moment worden waarop de alliantie tussen de NAVO en Taliban tegen IS (aka wél de echte vijand) verzegeld wordt. Meer beeld na de breek, dit topic wordt live aangevuld.

UPDATE: Tweede zelfmoordaanslag bevestigd, waarschijnlijk nabij het Baron hotel. "U.S. Embassy ordering all citizens to flee the airport zone altogether."

Update: Er zijn ook meerdere Taliban-strijders gewond geraakt.

Update: Reuters meldt in totaal nu 13 doden. Al wijzen video's na breek op een veelvoud van dit aantal.

Update onder voorbehoud: Ongeverifieerde maar mogelijk authentieke NSWF video na de breek.

Update: woordvoerder Taliban: "The Taliban are committed to the international community and will not allow terrorists to use Afghanistan as a base for their operations. The Taliban have warned US troops about possible terrorist groups such as ISIS".

Update: "Source briefed on the situation in Kabul tells me “hundreds of ISIS-K in the vicinity, attacks likely to continue,”"

Update: "At least 40 dead and 120 wounded, with the majority in critical condition, arriving at Kabul hospitals following the terror attacks, according to a local NYT reporter."

Taliban woordvoerder zojuist