"NL: 'Niet meer naar vliegveld Kabul komen svp'

Na VS & VK ook Nederlandse oproep"

Nederland is een klein kutlandje dat in dit soort situaties werkelijk geen knip voor de neus waard is, maar wel al decennia te lijden heeft van een overmaat aan arrogantie en een grote bek, zich met domme zelfoverschatting presenteert als 'gidsland', maar in werkelijkheid braaf aan het lijntje loopt van landen met werkelijke invloed, zoals de VS, zoals Duitsland, zoals Frankrijk.

Mbt Afghanistan volgt Nederland gewoon heel slaafs de voorbeelden van de VS, het VK, Duitsland etc: was Nederland aanvankelijk van plan alleen enige tientallen Afghaanse tolken hierheen te halen, zodra bleek dat onze grote broers ook andere categorieën 'medewerkers' gingen evacueren, kon Nederland uiteraard niet achterblijven. Begon de VS vanwege de slechte toegankelijkheid mensen die voor evacuatie in aanmerking komen, op te pikken op doorgegeven verzamelpunten in Kabul, ging Nederland dat even later ook doen. Roepen de VS en de UK mensen op niet langer naar het vliegveld te komen, hee kijk nou, Nederland roept mensen op niet langer naar het vliegveld te komen.

Nou ja, ik hoop maar dat de allerlaatste Amerikaan volgende week dinsdag uit Afghanistan is vertrokken, want dan zijn ''wij'' er godzijdank ook weg.

Mooi artikel in EW van Constanteyn Roelofs over het gekut van PvdA en GL mbt de formatie en hoe die twee partijen schijt hebben aan de 'gewone' belastingbetalende Nederlander maar zich wel moreel superieur druk maken over de rechten van derdewereldlanders:

"Fel neemt men het in de krant en de Kamer op voor de (mensen)rechten van mensen die niet in Nederland wonen, hier geen belasting betalen en die niet achter de bar staan bij de voetbalclub. Voor de bourgeoisie van hoogopgeleide idealisten is het echt heel veilig om met veel bombarie en moreel overwicht pal achter dit soort kwesties te gaan staan, omdat ze in feite academisch zijn en de uitkomst van het politieke proces weinig gevolgen heeft voor de eigen positie."

En dat is de reden dat PvdA nog maar 9 zeteltjes heeft en GL bijna is gehalveerd van 14 naar 8 zeteltjes.