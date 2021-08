Tja, logisch zou ik denken je hebt toch immers geen keuze. Want laten we wel zijn, dit hele coronabeleid is gewoon dikke chantage. Als je niet een prik neemt, dan gaan we jouw leven wel eens even flink (proberen) te verzieken. Je wordt nergens toe gedwongen hoor! nee natuurlijk niet alleen wordt reizen, feesten, restaurant bezoek wel moeilijk gemaakt. Overigens hoef je daar geen last van te hebben als je bepaalde tenten dan gewoon de middelvinger geeft maar daar gaat de discussie nu niet om.

Van mij mogen ze allemaal frauderen, dat hele greenpass verhaal is een wassen neus. Genoeg landen die in dezelfde trant nog nooit om mijn hepatitis A/B prik hebben gevraagd, maar nu in een keer wel massaal mijn gele boekje willen zien. I'll doubt it!

Ik wacht nog wel even totdat deze 'hype' want dat is het tenslotte over is, gevaccineerde mensen zullen het ook een keer zat worden continu hun bewijsje te moeten tonen, en het is onmogelijk om hier 24/7 op te gaan handhaven. Of willen horeca-bazen met een corona-wachters gaan werken, dan zijn ze vrij snel failliet.

Kortom, prik weigeren dit komt nooit van de grond en over een paar maanden zijn de mensen het zo zat dat er vanzelf een einde aan komt. Graag hoor ik het als ik het mis heb, want ik kan mij dus niet voorstellen dat men met dit circus (en de daarmee gemoeide kosten) tot in de eeuwigheid aan de gang blijft.