Op een van zijn vele reizen door Dit Land stuitte Tom Staal op een vreemd onrecht. De Provinciale Staten van Noord-Holland houden binnenkort een BBQ voor alle statenleden, met een binnendeel en een buitendeel. Maar: je bent alleen welkom als je gevaccineerd bent. Prikplicht op een politiek evenement! Zogenaamd 'in lijn met de nationale coronaregels ' , maar die schrijven nergens voor dat prikken een plicht is. FvD-statenlid Johan Dessing (de broer van, inderdaad) vindt daar wat van, want die is in lijn met de nationale partijlijn een bewust ongevaccineerde bestuurder. Niet alleen is hij een van de laatste FvD'ers die een beetje normaal kan communiceren, heeft Johan niet ook best wel een punt dat het vreemd is om een vaccin te eisen van gekozen politici om een (semi-)politiek evenement bij te wonen? Want wat betekent deze eis voor een barbecue nu, voor de vergaderzaal straks? Wie na het zien van deze Forumvariant een tegenovergesteld gevoel krijgt, kan nazorg halen bij prikkenzonderafspraak.nl. Aan tafel!