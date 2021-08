Ken je dat verhaal van bureaucraten die hun oorlogsvijand proberen te verslaan door ze langzaam dood te lullen? Het zit in de video hierboven. "Er is op zich helemaal geen chaos", is de eerste en zeker niet de laatste leugen van CDA-soldaatje Ank Bijleveld, het ontzettend boven haar gewicht boksende overblijfmoeke dat zich al twee dagen de woede van Salima Belhaj op de hals haalt omdat ze ondanks jarenlange verzoeken en diverse aangenomen moties geen evacuatieplan voor de Afghaanse tolken heeft. "Op dit moment is er een beslis- en vertrek-moratorium", vult vvd-generaal b.d. (Bingo-Dienst) Ankie Opstelten Broekers-Knol aan over de asielprocedure (!) waar de Afghaanse tolken in terecht komen, mochten ze ooit nog bij leven en welzijn teruggevonden worden in de Hals Over Kop-Hel van de Afghaanse hoofdstad. Kaag krijgt straks nog een eigen topic en Belhaj is tegenover Tom een stuk rustiger dan eerder vandaag in de Ridderzaal (waar ze "Deze mensen gaan simpelweg dood!" naar Bijleveld beet), maar Tunahan Kuzu zegt waar het op staat: "Mag ik het GeenStijls zeggen? Het is gewoon een teringzooi!" Boks.

Kijk. De Oosterburen kunnen het wel

Maar Nederland bedankte voor de suggestie om het samen aan te pakken...