In Ijsland is zo’n 0,3 % van de geïnfecteerden overleden aan (met?) covid in Nederland 1% van de geïnfecteerden aan (of met?), in Denemarken is 0,8 aan (of met?) corona overleden.

En leg dan eens de bevolkingspiramide van Ijsland en Nederland naast elkaar: www.worldlifeexpectancy.com/iceland-p....

De gemiddelde leeftijd in Ijsland is 37 jaar vs 43 in Nederland. In ijsland wonen ruim 300.000 mensen op 103.000 km2 (de meesten in de steden) in Nederland wonen ruim 17.000.000 op 33.893 km2.

(Bron: www.cia.gov/the-world-factbook/countr...)

In Nederland zijn er 3,36 artsen per 1000 inwoners en 3,3 ziekenhuisbed per 1000 inwoners, 20,4% is obees en 81,95 is de levensverwachting en 9,22 per 1000 is het sterftecijfer.

In Ijsland is dat 4,08 artsen per 1000 en 3,1 ziekenhuisbed per 1000 en 21,9% is obees 83,45 is de levensverwachting en het sterftecijfer is 6,56 per 1000.

Ter vergelijking Denemarken, lijkt wel wat op Nederland qua oppervlakte.

In Denemarken wonen 5.500.000 miljoen mensen op 42.000 km2 er zijn 4,1 artsen per 1000 inwoners en 2,6 bedden 19,7% is obees 83,45 is de levensverwachting de gemiddelde leeftijd is 42 en 9,5 per 1000 is het sterftecijfer.

Wellicht dat leeftijd ook een grote rol speelt in Ijsland? Daar is men gemiddeld een stuk jonger dan in Nederland ook in Denemarken is men gemiddeld jonger dan in Nederland, ook daar zijn minder geïnfecteerden overleden dan in Nederland. Verder zal de vaccinatiegraad ook meespelen maar ik zie vooral een verband tussen leeftijd en bevolkingsopbouw, wat ook opvalt is de hogere levensverwachting in Ijsland en Denemarken, misschien dat gezondheid ook een rol speelt en het aantal artsen per inwoner...