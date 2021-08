In Nederland gebeurt hetzelfde.

Je hebt de cijfers van de GGD, LCPS en NICE. De GGD registreert alle besmettingen(positieve PCR tests) in Nederland. Vervolgens houdt de GGD van iedere besmetting bij of deze is opgenomen in het zieken-huis of zelfs is overleden.

LCPS(Landelijk coördinatiecentrum Patiënten Spreiding) van Ernst Kuipers registreert alle corona patiën-ten in Nederlandse ziekenhuizen. Waarom komen die getallen niet overeen met de GGD-cijfers? Hier zijn 2 mogelijk oorzaken voor. Het verloop van de ziekte wordt niet doorgegeven aan de GGD. Iemand die als besmet staat geregistreerd, is wordt opgenomen in het ziekenhuis maar dit feit wordt niet door-gegeven aan de GGD. 2e oorzaak ontstaat wanneer iemand voor iets anders is opgenomen, maar ver-volgens wel positief test voor corona. Iedereen die is opgenomen in een ziekenhuis wordt getest voor corona. (Idem voor NICE)

NICE(Nationale Intensive Care Evaluatie) NICE is een stichting beheerd door intensivisten in ziekenhui-zen en telt continu het aantal geregistreerde patiënten in alle ziekenhuizen, zowel op de verpleegafde-lingen als IC’s. Op de vraag of alleen patiënten die vanwege COVID-19 op de IC of verpleegafdeling ko-men meegenomen worden schrijft NICE: “Alle patiënten die in het ziekenhuis liggen met COVID-19 wor-den meegenomen in onze overzichten, ook als de reden van opname iets anders is dan de COVID-19 infectie. We hebben hiervoor gekozen omdat deze patiënten in isolatie worden behandeld en daarmee de isolatiebedden bezet houden.”

Daarom gebruik ik de GGD cijfers.

Als laatst wil ik nog wijzen op het feit dat het aantal opnames nog niets zegt over de bezetting van bedden in het ziekenhuis of IC.

voorbeeld;

LCPS rapporteert 71 opnames echter maar een toename 11 patiënten in het totaal aantal opgenomen patiënten naar 399. Totaal aantal ziekenhuis bedden 10.665.