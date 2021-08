We hebben te lang vrede en we hebben het gemiddeld ook al te veel generaties achter elkaar gewoon te goed.

Een groot deel van het probleem zit hem er in dat te veel mensen geen idee hebben hoe kut het leven is van een groot deel van onze bevolking en het overgrote deel van de rest van de wereld.

De rest is naar mijn idee vooral terug te leiden dat we sinds enige tijd op een verschil tussen arm en rijk zitten die we sinds de middeleeuwen niet hebben gekend. Er zit een groot gapend gat tussen armoede en modaal. We hebben een nieuwe vorm van kastesysteem. Want zodra je in de armoede terecht komt, is daar bijna geen weg meer uit. Je komt vast te zitten tussen een overheid die je afstraft en de incassomaatschappij die we zijn geworden. Waag het eens een schuld te krijgen bij de overheid, oei. Hardste schuldeisers, je kan beter geld lenen bij de mafia.

Hier wordt niets aan gedaan of de problemen worden niet herkent, want een behoorlijk deel van de bevolking heeft het allemaal best goed. Maar wonen ver van de ellende/achterstandswijken af en hebben geen erge financiéle tegenslagen mee hoeven maken.

Je ziet het mooi terug in de enorm toegenomen onvrede onder de mensen. Wappies, BLM en al die shit zijn gewoon uitlatingen van een ontevreden volk die ergens de schuld aan willen geven maar te dom zijn om de goede kant op te wijzen.