Het Koninkrijk heeft zo zijn problemen ja, o.a. voor een groot deel ontstaan door veel te veel 'migratie' wat ons land helemaal niet aankan - Nog afgezien van de ellende die invasieve exoten veroorzaken (Zie bv. de moord op Peter R. de Vries).

Maar .. Er is voldoende Hollandse glorie te bespeuren (Vooralsnog). Neem de Waterwerken, zonder deze voorbereidingen vanuit Rijkswaterstaat had de recente vloed nog veel erger kunnen zijn.

Er staan geen krottenwijken, in Nederland. Zelfs huizen in sociaal economisch zwakkere gebieden, bestaan uit volledig functionerende huizen opgebouwd uit steen en bieden voldoende kwaliteit om te leven (De vluchtelingen willen niet voor niets naar Nederland, een land als Syrië beschikt - in vredestijden - helemaal niet over dit soort voorzieningen).

We beschikken over mooie natuur, verspreid over het gehele land. Ja, echt waar. Enkele voorbeelden - De Biesbosch, Walcheren, Limburg, Friesland ..

Een stad als Amsterdam, wereld beroemd. In mindere mate, is Rotterdam het eveneens, met name in de UK gepromoot als bestemming voor een citytrip op RTM.

In Duitsland kijkt men naar de stad Maastricht, omdat (Quote) 'Maastricht het qua stadsplanning zo goed voor elkaar heeft'. Vanuit België kijkt men ook al naar ons op, en komt men vanuit België bijvoorbeeld regelmatig naar boven, richting bv. Breda, of (Ook weer) Maastricht.

Wel moeten we als land (Wat mij betreft) oppassen dat neoliberalen ons land niet nog verder slopen. In plaats van geschreeuw over regenboogkleuren in mainstream media, heeft diezelfde mainstream media bv. niet goed in de gaten dat financiële ongelijkheid, toeneemt. Een iets andere politieke, liberale stroming lijkt voor de hand te liggen. Een ander voorbeeld: In grote aantallen geproduceerde rijtjeshuizen met een prijs voor/vanaf 4 ton, is veel teveel van het goede - Een dergelijke prijs dekt de werkelijke waarde van een dergelijk object simpelweg niet.

Nederlanders zijn nogal goed in klagen. Relativeren, is iets wat we meer zouden kunnen doen. Het is aan ons het land (En de wereld) beter achter te laten dan we hem hebben gevonden.