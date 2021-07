Misschien moeten we eens kappen met het zeiken over wat regen en over andere natuursverschijnselen en weersomnstandigheden die al duizenden jaren vrij normaal zijn (en nog wel langer). Want het gezeik erover is tot nu toe de grootste factor van de overlast. Met als gevolg ook de meest kostbaarste, omdat we als samenleving, door dat gezeik op niks af, weer door allerlei hoepeltjes gaan proberen te springen die nooit lukken. Zoals onhaalbare klimaatdoelen om maar wat te noemen.

Het hele probleem is niet op te lossen door het stoppen met kappen van bomen. Je schets inderdaad heel juist dat het probleem is dat we met teveel mensen hier op aarde zitten. Maar het stoppen met kappen van bomen, of het stoppen met aardgas, of het invoeren van PFAS normen waardoor de bouw stil ligt, en nog meer van dat soort hals over kop genomen maatregelen lost het probleem (te veel mensen) niet op. Het enige probleem dat hierdoor opgelost wordt, is de lege portomonee van een groep mensen. Als iets 1000 miljard kost, betekend dat *per definitie* dat de portomonee van een groep mensen met 1000 miljard gevuld wordt.