Na 76 jaar vrede is het aanlokkelijk defensie op te heffen. Scheelt anderhalf procent van onze economie, zo'n drie procent van onze belastingafdracht, 11,5 miljard euro per jaar. Nederland gaf in 2018 ruim 80 miljard uit aan gezondheidszorg, en nog steeds gaan we allemaal ooit dood. Je zou het allemaal weggegooid geld kunnen noemen, want we hebben toch niet het eeuwige, vredige leven.

Verzekeraars reageerden als eerste op de Duitse watersnoodramp. In 1993 verklaarden ze het huidige rampgebied als risicogebied en stopte de dekking, of vroegen astronomische premies. De uiterwaarden of drooggevallen meanders van rivieren zijn volgebouwd, er bestaat blind vertrouwen in oude waterstanden. Overstromingen vielen altijd wel mee, dus doen de Duitsers er weinig aan.

Er zijn dorpen in Duitsland met aan de ene kant de rivier, en aan de andere kant een berghelling. Hun huizen staan onderin een trechter. Sommige huizen spoelden weg. Auto's liggen weggespoeld op straat alsof het speelgoed auto's zijn die door een peuter door de woonkamer zijn geslingerd. De Technische Hilfswerk gebruikt shovels om mensen hun complete huisraad af te voeren. Op satellietbeelden is duidelijk te zien hoe ver de rivieren buiten hun oevers traden in 2006. Dit is een terugkerend fenomeen. Daarom was de maatschappelijke acceptatie zo hoog. Een overstroming werd geassocieerd met langdurig schoonmaken, niet met honderden doden. De eerdere overstromingen werden niet als waarschuwing gezien.

Het geeft ook aan hoe duur meer ruimte aan de rivier is in Duitsland. Soms mag het hele dorp of stad hoger op de berghelling worden herbouwd. Zou je de rivier deels willen verbreden, of parallel een kanaal willen aanleggen, mogen hele straten worden gesloopt. Zo'n operatie is het duidelijkst zichtbaar in de betonnen bak die dwars door Los Angels loopt. Over het algemeen geldt hoe eerder je begint een ramp te voorkomen, hoe goedkoper het is. Alleen omdat het risico en de schade onbekend zijn, ontbreekt daarvoor politiek draagvlak. De zeespiegel stijgt, Nederlands grondgebied klinkt in en verzakt, het aanbod van regen- en smeltwater vanuit België en Duitsland wordt steeds extremer, toch voelen we ons heel veilig.

We bouwen stug door in polders ver onder de zeespiegel, zonder een plannetje te maken hoe we dijkkring 14 een metertje kunnen verhogen. Het is niet sexy om problemen te benoemen of op te lossen die niet direct zichtbaar zijn. Een politicus kijkt vooral naar rampen die voor de volgende verkiezingen waarschijnlijk zijn, de rest wordt het probleem van de opvolgers.

Het kabinet zag al aankomen dat vaccins niet tijdig genoeg beschikbaar kwamen, en dat vaccins waarschijnlijk zoals alles in het leven niet in 100% van de gevallen 100% bescherming bieden. Dus werd er een miljard besteed om een testsamenleving mogelijk te maken.

Testen voor toegang bleek eerder een fiasco dankzij massale fraude. De jongeren wilden na anderhalf jaar ellende toch eens vertier, de horecaondernemers stonden financieel met de rug tegen de muur. Dit had veel effectiever gekund door discotheken en feestcafés te laten werken met voorverkoop van kaartjes. Dat had veel meer rust op straat gegeven, en is volledig herleidbaar als het fout gaat.

Testen voor uw reis heeft dezelfde euvels. Zo comfortabel mogelijk testen zorgt ervoor dat het wattenstaafje absoluut niet diep genoeg in het neusgat gaat voor een betrouwbare meting. De verantwoordelijke arts is nergens te zien of te vinden. Het is een afgeraffelde machine, vooral gebouwd om snel iedereen alsnog een vakantie te gunnen. Soms staat de negatieve uitslag al in je app, voordat het testbuisje met het afgebroken wattenstaafje onderweg is naar het laboratorium. De commerciële teststraten zijn financieel gebaat bij zo veel mogelijk testen, niemand zal klagen over een negatieve uitslag en als het fout gaat, het is moeilijk met een duidelijk causaal verband de teststraat aan te klagen.

De hele economie en gezondheidszorg moest buigen voor corona. Daar is niet iedereen het mee eens, dat geeft vandaag wereldwijd massale protesten in bijvoorbeeld London en Amsterdam. De massagraven en volle IC's zijn alweer vergeten, het voorstel is om alles los te laten en dan te kijken wat er gebeurd, daar hebben we hier een weekje mee geëxperimenteerd... Nederland werd een donkerrood feestje, we zijn de paria's van de EU. Wie niet voor de zomer of in de eerste weken van de schoolvakantie weg kon of mocht, mag thuisblijven. 'Dansen met Jansen' werd de no-go van Hugo. Voorkomen is beter dan genezen, maar als niemand de ziekte meer kent, stijgt de risicobereidheid en gaan de lemmingen aan de wandel.

Wij fantaseren over puur vrijwillige vaccinaties, dromen over de integriteit van het menselijk lichaam, de EU neemt daar zelfs wollige resoluties over aan. Allemaal dode letters, we komen zelfs België en Duitsland niet meer in. Hier stonden Kamerleden en Europarlementariërs als oude Grieken en Romeinen filosofisch te oreren over principes, om niets te bereiken.

Als je al op vakantie mag, is de tweede vraag of je ook terug naar huis mag. Voor Niels van der Velden was het antwoord negatief. Hij zit als een crimineel vast in een quarantainehotel, drie karige maaltijden per dag, met een bewaker op de gang. Gelukkig is Niels nog geen kostwinner voor een gezin, maar het zal je maar gebeuren dat je hierdoor een baan of bedrijf kwijtraakt.

Mark en Hugo kunnen beter beginnen met de productie van de derde prik.