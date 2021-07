Weer een woke-initiatief dat afkomst koppelt aan geloof. De niet-blanke moslim versus de blanke autochtoon (of wie te autochtoon denkt). Dit komt steeds terug, ook al wordt het niet altijd zo benoemd.

Het gaat nooit over echte dingen, zaken die geregeld zouden moeten worden. Hoe houden we antilliaanse jongeren weg bij dat opruiende bij1 geschreeuw of zelfs de mocromaffia. Hoe beschermen we mensen tegen neoliberalisme. Hoe maken we duidelijk dat homohaat zooo 1940 is. Hoe remmen we de bevolkingsgroei. Hoe stoppen we de stroom aan boze migratiemannen. Hoe maken we bepaalde allochtone vrouwen duidelijk dat verplicht veel kinderen krijgen een zware weg is die op persoonlijk vlak niets oplevert. Hoe verbeteren we de brei aan vuile oudbouw. Waar blijft het zero tolerance beleid naar huiselijke of straatterreur. Een onderhouden stad. Een schone stad. Een veilige stad. Een gezellige stad. Een goed Amsterdam in 2021, ipv utopiedromen over dan straks later eens ooit.