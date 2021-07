Dit:

//"Als je weet dat van de kroongetuige al een broer en een advocaat zijn doodgeschoten, en je weet ook dat Peter elke dag dezelfde route aflegt van en naar RTL Boulevard, en je beveiligt die routes niet, vind ik dat onbegrijpelijk."//

Inderdaad, totaal onbegrijpelijk. En dit is niet alleen justitie aan te rekenen. Peter was een doorgewinterde crimefighter. Hoe bestaat het dat zo'n ervaren misdaadprofessional, zo'n krankzinnig risico nam met de doodseskaders van de maffia, dat hij regelrecht in hun armen liep?

Plus dat hij daarmee indirect ook anderen in gevaar bracht. Wat bezielde hem in vredesnaam?

Justitie had Peter tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Het was krankzinnig, wat hij deed.