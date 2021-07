In de VS noemen ze het nu de pandemie van de ongevaccineerden. Geldt in zekere zin ook voor NL aangezien 95% van ziekenhuisopnamen (deels) ongevaccineerden betreft en ongevaccineerden ook zwaar oververtegenwoordigd zijn in positieve testen in alle leeftijdsgroepen. Dat ziekenhuisopnamen nu stijgen is eigenlijk geen verrassing, omdat dit 1 op 1 een gevolg is van meer besmettingen. Verhouding besmettingen vs. ziekenhuisopnamen is een paar procent met een lag time van iets minder dan ~2 weken. Met afgelopen week >10,000 besmettingen/dag zijn >300 ziekenhuisopnamen per dag dus best reëel volgende week. Wel positief dat nieuwe besmettingen nu lijken te dalen, dwz dat ziekenhuisopnamen over ~2 weken ook zouden moeten dalen. (hoewel % positief nog steeds te hoog is, dwz er wordt te weinig getest).