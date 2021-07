Het gaat er hard aan toe in het hoofdredactioneel commentaar van Bild-chef Julian Reichelt. De WestEuropese Watersnood van 2021, die hier in NL een natte zwemkoe, kletsnat kliklaminaat, de gebruikelijke materiële ellende en gedoe met zandzakken opleverde, zorgde bij de Oosterburen voor een Totale Ramp. Het zomerse tweedaagse buitje, met catastrofale gevolgen en een ongekend aantal doden, stond al dagen op de kaarten en voorspellingen. Maar de staatsmedia in Duitsland deden er weinig tot niks mee volgens Bild. Sirenes gingen niet af, programma's werden niet onderbroken, en politici waren in het buitenland. Weder der Staat, noch WDR, noch SWR kümmerten sich. Sie lieferten nicht, wofür sie teuer bezahlt werden. Of die Duitsers kijken geen staatstelevee, dat kan natuurlijk ook. Hier te lande waren ook geluiden te horen dat er niet gewaarschuwd is. Maar dat is onzin. Uw GeenStijlje was er al op 13 juli, en het KNMI vaardigde (voor de derde keer dit jaar) een Code Rood uit. De Britse kwaliteitskrant The Times, op zondag: The first signs of catastrophe were detected nine days ago by a satellite orbiting 500 miles above the tranquil hills around the Rhine river.