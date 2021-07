Raceweekend en zaterdag, dus tijd voor de kwalificatie op het Britse Silverstone. Behalve dan dat de kwalificatie gisteren was en we de uitslag al weten. Dit is namelijk het weekend dat de Formule 1 experimenteert met de zogenaamde sprintrace. De nieuwe constructie die de kaartverkoop op de vrijdag moet stimuleren en verder geen enkel nut heeft. Daarbij is de kwalificatie naar vrijdag verschoven en de uitslag resulteerde in de startopstelling voor een race van 100 km (ongeveer 17 ronden) vandaag. De uitslag van deze race is weer de startopstelling voor de echte race van morgen. Volgt u het nog? Enfin, de minderhedenmultimiljonair was de snelste in de kwalificatie, maar staat op P1 en niet op pole, want die titel is voor de winnaar van de sprintrace. De Nederlandse leeuw brult vanaf P2 en Bottas staat met zijn contractzenuwen op P3. Daarover gesproken: Koning Russel perste in zijn thuiskwali het onmogelijke uit zijn Williams en staat op P8. Vanaf daar kan hij zijn Mercedes-contract al bijna ruiken. Wij pakken er een pint Fuller's bij en gaan er eens goed voor zitten. Lichten uit en racen (voor even)!

UPDATE: Max wint de sprintrace en staat morgen dus op pole position. Hamilton P2 en Bottas P3.

Max versus Spitfire en meer RBR-lol