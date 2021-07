Werkelijk PRACHTIG dit gebaar van álle grote nieuwsmedia, zelfs Truus van de Linda mocht trots als een pauw haar handtekening zetten: een overlijdensadvertentie voor Peter R. de Vries. Als 'krachtig signaal' van de journalistiek, want er is een journalist vermoord. Nu is Peter echt niet vermoord vanwege zijn journalistieke producties, maar dat mogen die journalisten helemaal zelf gaan uitzoeken als ze weer geland zijn na deze prachtige parachutesprong van Toren Zelfgenoegzaamheid - daarom staat Eric Smit natuurlijk ook op die lijst. En poeh poeh wat is het een 'krachtig signaal' en nou nou wat staan ze allemaal onder druk, de journalisten en de hoofdredacteurtjes, met ook RTV Drenthe, het Santegoedsjournaal en Omroep 'hond pist tegen boom in Goes' Zeeland in hun midden. Ze hebben allemaal alvast een Panic Room in het gebouw, voor die keer dat de hitsquads of de jihadisten hún pand enteren: dat heet dan de Robert van de Griend-kamer. Journalistiek is supergevaarlijk, weet u wel, kijk maar naar Peter. Nu geven ze echter EEN KRACHTIG SIGNAAL! Ondertussen houdt men op allerlei plekken in Nederland een minuut stilte voor Peter R. de Vries, cirkelden er vliegtuigen boven Amsterdam en Hilversum voor Peter R. de Vries, blijkt Han Peekel een meesterinterviewer en staan de kranten vol met rouwadvertenties voor Peter R. de Vries. En waar gaat u Peter R. de Vries vandaag herdenken?