Legaliseren en reguleren. Hebben ze in Portugal in de jaren '90 ook gedaan en met prima resultaten.



1 - De term drugs en welke middelen daar onder vallen is arbitrair.

2 - Middelen die niet of nauwelijks verslavend zijn staan op de lijst

3 - Middelen die nauwelijks gevaren vormen staan op de lijst

4 - Ieder mens heeft het recht in zijn lijf te stoppen wat hij of zij wil. Dat noemen we zelfbeschikkingsrecht, dat is wettelijk vastgelegd en dat is een van de belangrijkste pijlers onder onze rechtsstaat.

5 - De middelenmarkt is grotendeels vraaggestuurd - een verbod neemt de vraag niet weg

6 - Een verbod leidt tot hogere prijzen in verband met gevarengeld

7 - Hogere prijzen leiden tot meer interesse van criminelen

8 - Er is geen kwaliteitscontrole mogelijk (is de beloofde stof ook de stof die erin zit?)

9 - Er is geen uitvoerbare aansprakelijkheid bij slechte kwaliteit

10 - Er is onvoldoende concurrentie

11 - De markt is niet transparant

12 - Juridisering van het probleem treft voornamelijk de eindgebruiker

13 - Verslaving is een sociaal-medisch probleem en geen juridisch probleem

14 - Het aantal problematische verslavingen en drugsdoden neemt *af* bij legalisering

15 - Educatie/voorlichting voorkomt veel meer problemen dan een verbod

16 - Criminaliteit daalt bij legalisering en dus zijn de maatschappelijke kosten lager

17 - Mensenlevens worden verwoest door opsluiting voor het roken van een plant (VS)

18 - Een misdaad zonder slachtoffer is geen misdaad

19 - Er vallen véél meer doden door voorgeschreven middelen (die ten onrechte veilig worden geacht)

20 - De grootste tegenstanders zijn meestal mensen die nog nooit de bewuste middelen hebben gebruikt

21 - De potentiële therapeutische waarde van vele middelen is gigantisch

22 - Synthetische varianten op bestaande middelen zijn gepatenteerd en worden door farmaceutische bedrijven maximaal financieel benut

23 - De angst dat mensen XTC of iets dergelijks bij het ontbijt nemen is ongegrond (je drinkt nu toch ook geen wodka bij de muesli?)

24 - Bij legalisering kun je minimum leeftijden instellen

25 - Doseringen kunnen worden gestandaardiseerd (dat is vooral een groot risico bij pillen en heroïne)

26 - Het in stand houden van illegaliteit brengt veel mensen onnodig in contact met geharde criminelen die hen meetrekken in de criminaliteit of gebruiken voor eigen gewin

27 - De meest destructieve drugs als crack en flakka zijn 'poor mans drugs', deze alternatieve drugs danken hun bestaan en populariteit aan (de door illegaliteit) onnatuurlijk hoge prijzen van de minder destructieve bestaande drugs

28 - Als het antwoord op een onwenselijke situatie altijd een verbod inhoudt, dan is er theoretisch geen einde aan het aantal mogelijke verboden. Ik wil geen politiestaat.

29 - Nieuwe, destructievere drugs zijn altijd het antwoord van de markt op het verbod van de vorige drug en de aanhoudende vraag naar drugs/de roes