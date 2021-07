Ja sorry we hebben ff niks vrolijkers om de dag mee te beginnen. Advies voor je verder leest: eerst ff zorgen dat je niks in de buurt hebt om mee te gooien. Daarna pas op bovenstaande tweet op de play button klikken voor de trailer van de met EU-subsidie gemaakte propagandadocu "The Return - Life After ISIS" over kalifaatkippen in Koerdische kampen die gisterenavond werd vertoond aan 123.000 kijkers van de NPO. Daarna op de datum/tijd van de tweet klikken en jezelf kalmeren met de reacties van afgrijzen op deze zoveelste schaamteloze propaganda-plug van plofgevaarlijke moslimproleten die van iedereen en z'n vergeten volk mogen worden opgehangen in de regio.

Zo niet bij de VPRO natuurlijk, die zenden deze agitprop uit met als doel, volgens de maker zelf, 'to change the narrative' en 'to bring them back'. Dat is wat je krijgt als je de beelden van felrealistische gruweldaden niet vertoont maar onder de bidmat schuift met het smoesje dat het niet geschikt is voor tere kijkerszieltjes: dan ga je denken dat deze vrouwen, deze moordenaars, deze aan genocide medeplichtige jihadisten, deze door haatgif gedreven hellevegen zelf het slachtoffer zijn, in plaats van verantwoordelijk voor hun eigen beslissingen, handelingen en wreedheden. En ja, dat vinden veel mensen best wel kut.

En dan nu: de slachtoffers van deze VPRO-vrouwen

Propaganda voor het verkeerde team. Van uw geld.