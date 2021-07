Dat VN mevrouwtje kan zich beter druk maken over de ''reëel bestaande slavernij'' in vele delen van de (islamitische) wereld ipv van “a wide range of reparations measures” te eisen van die westerse kutwitten, die overigens wel als eersten begonnen te beseffen - laten we zeggen vanaf het begin van de 19e eeuw; William Wilberforce and all that jazz - dat slavernij misschien toch niet zo'n moreel hoogstaand systeem was, en het daarom begonnen af te schaffen.

Zeker, het ene Europese land was daar wat voortvarender en sneller in - de UK - dan het andere - Nederland bv - maar het werd in de loop van die 19e eeuw allemaal afgeschaft. Door de 'witten' dan.

Maar waar de laatste jaren voortdurend betoogd wordt dat we WW2 nou maar eens helemaal achter ons moeten laten, en er elk jaar discussies zijn of Duitsers op 4 mei ook herdacht mogen worden of aanwezig mogen zijn bij onze nationale herdenking, want allemaal zo lang geleden, wordt er mbt de slavernij hevig gepoogd om dat, hoewel twee keer zo lang geleden als WW2, ''nog maar pas'' te laten zijn, om de ''pijn'' die die ''nazaten'' nog maar steeds beweren te voelen, aannemelijk te laten zijn. Ik herinner me van een toespraak van vorig jaar, of twee jaar geleden, bij Keti Koti, dat een Surinaamse mevrouw letterlijk zei: "Dat is nog niet zo lang geleden''.

En men doet er werkelijk alles aan om het ''nog niet zo lang geleden'' te laten zijn. Zo liep Femke vorig jaar met een button '1873', want na de afschaffing van de slavernij in 1863 moesten de voormalige slaven nog 10 jaar voor hun voormalige meesters blijven doorwerken.

En soms neemt het absurde vormen aan. Maanden geleden had Rob Jetten het bv over ''opa's en oma's'' die nog in slavernij hadden geleefd. En ook twee weken geleden, op 1 juli, Keti Koti, stond er in de Volkskrant iets waarvan ik dacht: moet ik daar nou een ingezonden brief over sturen? Ik was te lui, en had trouwens andere - leuke - dingen te doen, maar ik verwachtte eigenlijk een reactie te lezen in de dagen daarna, maar niks hoor. Niemand had het kennelijk opgemerkt, of misschien wel, maar net als ik, gedacht: laat maar.

Ik ga dat hier toch nog even kwoten vanwege de curiositeitswaarde (Nee, ik moest even zoeken, maar het stond in de VK van 2 juli; een artikel nav het aanbieden van 'excuses' door Femke voor de slavernij). Dit staat er letterlijk in dat VK artikel:

"Terwijl Blackxima nog maar een sigaret opsteekt tot ze naar het monument mag, weegt haar buurvrouw aan het hek de waarde van Halsema's woorden. 'We hebben hier op onze knieën voor moeten smeken', zegt de ook al 61-jarige Charlotte Huyck. 'Het is goed, maar veel te laat.'

De oma en opa van Huyck ontmoetten elkaar op een Surinaamse plantage. Ze hebben nooit over hun slavenbestaan willen praten. Nu Huycks vader dood is, heeft ze haar hoop gevestigd op een tante in Rotterdam die meer schijnt te weten."

Deze Charlotte Huyck is geboren in 1960, maar haar opa en oma ontmoetten elkaar op een plantage als slaven?!?!

Dat staat gewoon in de VK en niemand vindt dat vreemd.