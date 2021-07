Ik ben blij dat ze weer terug zijn en ik blijf ze negeren. Ik heb wel vaker het gevoel dat het niet over mij gaat als heel Holland weer eens verontwaardigd is ('twitter ontploft') of met iemand meeleeft of wat dan ook. Journalisten beweren dat graag, vooral in hun eigen belang (of gewoon omdat het zo lekker makkelijk wegtikt?), maar volgens mij geldt dat voor minimaal half Holland, inclusief de tikker van dit topic en haar lezers.