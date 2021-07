De voetbalmiljonairs van het Nederlands elftal zijn na een paar wanstaltige prestaties lekker op het strand gaan liggen. Parasolletje door de pina colada roeren. En in het geval van Quincy Promes misschien nog iemand neersteken. Genieten dat ze doen! En zo staat er slechts één Nederlandse miljonair in de EK-finale: een supermarktmiljonair. Björn Kuipers. Spreek uit: Bjurn. BJURN. Hoi wie ben jij ik ben BJURN. Een fokking scheidsrechter. En dan staan er ook nog twee volwassen Nederlandse mannen met een vlaggetje te zwieren. Alsof de leeuw nog niet genoeg in z'n hempie is gezet. De wandelende vlaggenmasten staan voor lul op een veld met spelers die, in tegenstelling tot die van ons, wél mentaliteit hebben: de spelers van Italië en Engeland. Kijk maar eens naar de manier waarop zij het volkslied zingen en vergelijk dat met het obligatoire gefluisterstruik van die persoonlijkheidsloze melkmuilen van ons. Zij willen WINNEN. Voor de eer, voor hun land, voor de inwoners. Die van ons willen een nieuw hoedje van Dior. Enfin, de finale dus, LIVE op NPO1. Foto boven de grootste fan van Engeland. Foto na de klik de op een na grootste fan. Engeland staat al de hele dag in de fik door dronken idioten dus dat wordt nog wat. Stijlloze voorspelling: gelijkspel en Italië wint na pingels. IT'S NOT COMING HOME

UPDATE 20.58 uur - EK Volkslied zingen gewonnen door allebei

UPDATE 20.59 uur - HAHA DE BAL KOMT AANRIJDEN IN EEN REGENBOOGAUTO. Alle homohaat op de hele wereld is plotseling verdwenen.

UPDATE 2" - Awwwwww shit!!! 1-0 Engeland, doelpunt Luke Shaw

UPDATE 35" - Harry Kane speelt fenomenaal. Dan hebben we dat maar alvast gezegd

UPDATE RUST - 1-0 voor Engeland. Nu NIET kijken naar Pipo van Huilstronk en consorten. Hup naar de bar!

UPDATE 47" - BJURN GEEFT EEN GELE KAART. Aan een Italiaan. Zijn assistenten heten trouwens Erwin Zeinstra en Sander van Roekel, mannen die thuis ook heel veel te vertellen hebben

UPDATE 59" - Saaie wedstrijd man. Die Emerson (#13 Italië) is wel een jankbeer hè

UPDATE 67" - ITALIË SCOORT: 1-1! Verdediger Bonucci tikt binnen na een hoekschop

UPDATE 75" - Kane in de tweede helft niet meer gezien. Onze nieuwe favoriete speler is Chiesa

UPDATE 80" - OPSTAAN CHIESA. Je was onze favoriete speler, je bent toch geen slappe paling

UPDATE 82" - Chiesa is wel een slappe paling. Hij moet eruit.

UPDATE 83" - CHIESA IS GEEN SLAPPE PALING HIJ KOMT WEER HET VELD IN

UPDATE 85" - Hoppa die Kalvin Phillips krijgt een smerige schop. Net goed, met z'n vieze knotje

UPDATE 86" - Slappe paling Chiesa nu écht eraf

UPDATE 87" - Er loopt een indringer op het veld. Dat mogen we niet zien van de UEFA. Nou, die beelden ziet u straks dan mooi wel gewoon op GeenStijl

UPDATE - 1-1, VERLENGING!

UPDATE - BEELD van de pitch invader

UPDATE 99" - Hèhè daar komt Grealish. Hij ziet eruit als een meisje van 12 maar het is de beste Engelse voetballer die er is. Kijk hier is zijn lesbische vriendin

UPDATE 104" - Die Engelse keeper - Pikvoort - kan er ook geen zak van zeg

UPDATE 115" - Jorginho, spelverdeler van de Alpenturken, probeert het been van Grealish te amputeren. GELE KAART VAN BJURN

UPDATE 117" - Die Bernardeschi heeft ook een kop als een wurm

UPDATE EINDE - PINGELS

ITALIË EUROPEES KAMPIOEN. Bonucci mooie gek. Engelsen allemaal janken. Londen wordt gesloopt. Italiaan verliest zijn broek. LIVEBLOG gesloten. Alle meligheid na de klik.

Huppa

Tuut tuut

Ondertussen