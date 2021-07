Ha Roos,

De Fransen in le periferie zijn inderdaad vriendelijk. Ik kom niet zo vaak in Frankrijk, was altijd meer gericht op het VK (daar zijn ze echt heel vriendelijk, kan je verhalen vertellen) en Scandinavië. Maar Normandië en dat gebied boven de Provence, of misschien is het nog wel Provence is heel mooi. En vriendelijke mensen ontmoet.

Jaren geleden toen onze oudste net 1 was daar op de camping en krijg je een voetbal van de mevrouw van de camping. Zoon was blij, zette er gelijk z’n tanden in.

Parijs is wel een bijzondere stad, maar het beroemde eten was echt vaak slecht of matig. Had het er al over in een andere tegel.

Maar goed, ik kijk uit naar Arthur H en weet niet wie dat is!

Ik zal je verblijden met Arno H, geen Fransoos maar wel groot daar, om niet te zeggen grand(e?).