@Jos Tiebent | 10-07-21 | 11:54: Lithium wordt gedolven in zoutpannen en uit brine, komt geen kinderhand aan te pas , het is grootschalige zoutwinning met enorme machines..Lithium is de de grondstof van keramiek ,sanitair, alle hitte bestendig glas, autoruiten en voor de pharmaceutische industrie... veel plezier in je leven zonder lithium. Lithium and its compounds have several industrial applications, including heat-resistant glass and ceramics, lithium grease lubricants, flux additives for iron, steel and aluminium production