Op 11 juli lanceert Richard Branson zichzelf de ruimte in en op 20 juli volgt zijn mede-miljardair Jeff Bezos. Een bijzonder moment, want als deze mannen halverwege hun reis zijn, komen ze het niveau van de huidige huizenprijzen in Nederland tegen. Een gebeurtenis vol symboliek, omdat dit tevens twee van de weinige personen zijn die nog net iets kunnen kopen op onze opgeblazen poldermarkt. Voor de gewone Nederlander op zoek naar een koophok zijn het zware tijden, want de huizenprijzen houden met de coronabesmettingen een wedstrijdje wie het snelst kan stijgen. Ten opzichte van een jaar geleden is de gemiddelde prijs van een verkochte woning met liefst 20 (twintig!) procent gestegen tot 410.000 euro. Ruim vier ton en dan krijgt u nog de meest gemiddelde stenendoos die Nederland te bieden heeft. Dat vrijwel niets te koop staat helpt niet, want iedereen is massaal aan het overbieden. Ziet u een huis dat binnen uw budget past, moet u alsnog uw hypotheek maximaliseren, uw auto inruilen voor een stationsfiets, een extra lening afsluiten bij een dubieuze maffiamakker, uw organen verkopen op de zwarte markt, uw kontje verkopen achter het station en uw kinderen verhuren aan prins Andrew, de opbrengsten allemaal bij elkaar leggen en dan nog wordt u overboden door een investeerder die nooit is komen kijken. De huizenmarkt kookt en Nederland zit als een kikker in de pan alles rustig aan te kijken.