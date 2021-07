Niet dat de einduitslag in de belangrijkste wedstrijd van de leukste tv-sport ooit nog interessant is want Tadej Epogacar heeft iedereen al op minuten achterstand gereden. Maar vandaag is er twee keer de beklimming van de Mont Ventoux, een heuvel in de Provence. Heuvel heuvel. Zeg maar een knikje. Een knikje in het landschap. En na de laatste beklimming van de Ventoux (15,7 kilometer à 8,8 procent) volgt er een gruwelijke afdaling van zo'n 1600 hoogtemeters richting de finish, waarbij de fietsenrijders snelheden van 130 km/h zullen halen. U hoeft ons niets te vertellen over de werking van eventuele doping, want dan haalt Epogacar dus 200 km/h. De renners zijn inmiddels weggeschoten door een man met een pistool. Kijken naar wattages uit de hel en valpartijen des doods doet u op de NPO, de Belg of Eurosport. Deze dude van de NOS viert vakantie is erbij op de berg. HUP HOLLA...