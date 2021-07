De cijfers over criminele asielzoekers zijn weer in het land (gek trouwens, vorig jaar kwamen die in mei, nu opeens op 7 juli, de dag dat je slecht nieuws kunt begraven onder een stapel niet gedeelde video's) en het aantal 'Overige' misdrijven is gestegen. In 2019 waren er 32 pogingen tot een levensmisdrijf waarvan een of meer asielzoekers werden verdacht, in 2020 waren dat er twee meer, 34, terwijl er juist minder asielzoekers werden opgevangen. Of, zoals het rapport zegt: "In totaal bestond de doelgroep in 2020 uit 49.160 vreemdelingen ten opzichte van 54.926 vreemdelingen in 2019." Maar hee. Het aantal zakkenrollers is in 2020 wel flink omlaag gegaan!

De cijfers uitgesplitst naar nationaliteit zijn weer weinig verrassend voor iemand die wel eens een winkel in de buurt van een azc heeft. Van de asielzoekers met Syrische, Iraakse, Iraanse en 'overige' (sorry staat er echt, red.) nationaliteit wordt minder dan 3% verdacht van een misdrijf. Bij de Algerijnse (38%), Marokkaanse (38%), Tunesische (35%), Georgische (19%), Belarussische (20%), Mongolische (23%) en Montenegrijnse (18%) asielzoekers ligt dit percentage loeiveel hoger. Bijna de helft van alle verdachte asielzoekers heeft de Marokkaanse of Algerijnse nationaliteit. Joe Broekers-Knol. DOE EENS WAT.

Cijferrrs