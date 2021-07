Dat verplicht thuiszitten zorgt niet alleen voor een forse persoonlijke investering in extra wc-papier, maar brengt ook andere nadelen met zich mee. 2020 kende de grootste toename huishoudelijk afval in bijna 25 jaar, zo meldt het CBS vandaag. Logisch, want die afgekloven spareribs eindigen nu niet in de bedrijfskliko van de horeca, maar via thuisbezorgd in onze bak. Datzelfde geldt voor de lunchrestanten die normaal in de vuilniszak van Cora's bedrijfskantine verdwenen. Gooi daar nog een flinke toename in bezorgpakjes, thuisklussers en hobbytuinierders als gevolg van extra lockdowntijd bovenop en het resulteert in totaal in 5,7 procent meer huishoudelijk afval. En de gemeenten wrijven tevreden in hun handen, want steeds meer regio's heffen naast de afvalstoffenheffing ook nog een betaling per zak restafval en die zien hun inkomsten dus stijgen. En die bedrijven die nu nog nauwelijks afval produceren wegens gesloten, krijgen natuurlijk wel gewoon hun reinigingsrechtrekening binnen, dus ook die cashcow blijft melk geven. Leuk voor de gemeenten, maar voor de burger voelt het toch als weggegooid geld.