Tja, slavernijverleden. Gaan we weer. Wat hier verkeerd aan is, is dat Nederlanders - door de MSM - wordt voorgelogen doordat het valse beeld gecreëerd wordt dat er nooit iets anders is geweest dan de TAS, dat alléén zwarte mensen slaven waren, en blanke Nederlanders (lees: alle nederlanders) nooit iets anders zijn geweest dan slavenhandelaren en slavenhouders.

Wat mij, en ook veel andere nederlanders, stoort is dat er NOOIT verteld wordt over de tijd dat wij Nederlanders zelf slaven waren.

Bijvoorbeeld voor 28 na Christus.

Toen de Romeinen de belastingen zo erg verhoogden, dat we de belastingen (die toen uit leren koeienhuiden bestond) niet meer op konden brengen, en onze bevolking gedwongen werd om vrouwen en kinderen -als slaven - af te staan aan de Romeinen. Jawel, misschien moeilijk te accepteren voor de racisten van de BLM beweging, maar dit is in Nederland écht gebeurd.

Er kwam een opstand. En we hebben de Romeinen de pan in gehakt.

Het is slechts één voorbeeld maar dat is niet waar het om moet gaan. Waar het om moet gaan is de anti-blank racistische kijk op het Nederlandse slavernijverleden als geheel, dat véél meer omvat als alleen de TAS en waarin de TAS eigenlijk ook een relatief korte periode was, in vergelijking met al die andere slavernijhistorie bij elkaar opgeteld! Bijna het e-ni-ge (!!!) waar mensen iets over horen op de radio, zien op tv, zien in musea, of lezen in kranten, tijdschriften en schoolboeken is de TAS.

Ik ken zelf ook niemand, echt niemand, die iets weet over het Nederlandse slavernijverleden uit de tijden dat wij zelf slaven waren. Of het nu van de Romeinen was. Of van vikingen, Arabieren, van Moren (hoi zwarte piet), of van Ottomanen. Echt niemand. Alleen die ene zeldzame keer dat ik een rechtshistoricus leerde kennen had ik een boeiende discussie erover. Alle andere mensen die ik ken zijn zó gehersenspoeld door óf de linkse ontkennings-, weg-met-ons en schuldpolitiek óf de haat van de BLM-beweging (die eigenlijk al eerder begon, ttv de civiel rights movement in de USA, en de ontwikkelingen erna), dat ze niet eens in staat om op een normale manier erover te discussiëren! Met zulke mensen lopen zulke gesprekken altijd uit op geschreeuw, gescheld en vooral: de ontkenning van het verleden van (blanke) Nederlandse slaven, wat volgens hen een mythe zou zijn.

Ik heb nog nooit een tentoonstelling in een museum erover gezien. Terwijl er toch genoeg materiaal is om te kunnen tonen.

Mijn generatie en die daarna heeft nog nooit er les over gekregen in de Nederlandse geschiedenislessen. Er is geen enkel geschiedenisboek (voor de scholen, het onderwijs) te vinden waarin de geschiedenis van Nederlanders als slaven verteld wordt.

Ik weet niet of mensen het beseffen, maar dankzij de ontkenningspolitiek van linkse haters en racistische (zwarte) bewegingen in ons land zijn er letterlijk meerdere eeuwen aan Nederlands slavenverleden uit de geschiedenisannalen geschrapt. Gewoon weg! Vernietigd. Vergeten.

En nu? Er is geen columnist die erover durft te schrijven. Geen museumdirecteur die een tentoonstelling eraan wil wijden. Zelfs niet eens een klein stukje! Zo rollen die Amsterdamse racistische nederlandse-slaven-ontkenners (hoe moet je ze anders noemen?) blijkbaar.

Er mag ook niet meer over verteld worden. Er bestaan mensen die het vertellen over deze geschiedenis ten onrechte associëren met nationalisme! Er wordt ons volk, ons Nederlanders, een groot onrecht aangedaan nu linkse politiek en racistische (zwarte bewegingen) met man en macht proberen deze Nederlandse slavengeschiedenis te ontkennen, te demoniseren en te doofpotten.



Ik hoop dat dat snel veranderd, en dat de aandacht naar ons slavernijverleden wordt ontdaan van het huidige 'slegs-vir-swarten-sfeertje' ontdaan wordt, niet meer alleen maar over de TAS gaat, maar ook over al die andere perioden van ons slavernijverleden waarin niet onze zwarte medemens maar Nederlanders zelf de slaven waren.