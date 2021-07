Ik snap Femke wel, ze zegt meteen sorry voor alle barbarijse zeerovers die de europese vrouwen roofde voor de harems van de sultans en sheiks, ze zegt ook sorry voor alle west afrikanen die nu in haar stad wonen die hun eigen buren verkochten aan de Europeanen, ze zegt meteen sorry voor alle arabieren die eeuwen strooptochten hebben gehouden, ze zegt meteen sorry voor al die socialisten in haar stad die miljoenen over de kling hebben gejaagd in Indonesië, in Cambodja in China,en die honderden miljoenen die in slavernij moesten werken, ze zegt meteen sorry voor de latino's en Amerikanen voor het uitbuiten en uitroeien van de indianen Ze zegt meteen sorry voor de Hindoestanen die door middel van hun kaste systemen honderden miljoenen mens een waardig leven misgunde en de facto slaven waren,... Ook voor de Australiers die de aboriginals hun kinderen geroofd hebben. Met je stad met zoveel nationaliteiten

Zeg maar sorry voor al die mensen Femke, maar niet voor mij, ik geloof niet in generfde zonde.