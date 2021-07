Die vrouw voelt zich helemaal thuis in Overvecht.

Winkelcentrum de Klop, WC Overkapel, Groot WC Overvecht, zelfs de “autoboulevard” op Overvecht, zijn zo goed als allemaal overgenomen door onze “beautiful” moslim-medemens.

Op de Appie, Hoogvliet, Dirk en Lidl na is er nauwelijks nog een winkel met een Nederlandse eigenaar.

Is dat een probleem?

Niet zozeer, maar het is best lachwekkend als je een winkel inloopt en de mensen kijken naar je zo van “jij hier?”

Moet ik wel zeggen, dat als ik even de Turkse suma inloop, bij de watertoren, “Sultan”, dat daar hele fijne mensen werken.

Ongesluierd, goed Nederlands sprekend.

Voor m’n kruiden en kalfsvlees.

Ik dwaal af.....

Wenselijk is het natuurlijk niet dat je je in een wijk in Casablanca waant.

Maar goed, e.e.a. is een gevolg van.

Minder geld, aangewezen op lage huurflats etc.

Dat is ook de reden dat daar óók de “Nederlandse” sociale onderklasse(naar woord) woont.

Die mensen zouden best in Bosch en Duin willen wonen, maar komen daar nooit weg.

Als je de problemen in dergelijke wijken wilt aanpakken, moet er een stop komen op immigratie.

Eerst orde op zaken stellen en daarna zien we wel verder.

Die wijken worden onleefbaar en dat kun je de huidige bewoners niet altijd kwalijk nemen.

Oh! We hadden het over linnentasjes mevrouw.....

Nee, verre van beautiful.