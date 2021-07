U wist het nog niet want U HEBT ER DE AFGELOPEN VIER JAAR NOG HELEMAAL NIKS OVER GELEZEN maar de huizenmarkt is dus zwaar verneukt. Hier een leuke uitleg over hoe verneukt de huizenmarkt is in vergelijking met hoe verneukt het was in 1990. Om de paar dagen staat er weer een of ander krijsverhaal in de krant over een stel dat geen huis kan kopen. Nu dit weer: Dennie en Merel hebben 185.000 euro te besteden en daar kopen ze niks voor. "We dachten dat het veel was." Hate to be the bearer of bad news voor Dennie en Merel maar dat is het dus njet: met één modaal inkomen pak je een hypotheek van ongeveer 170k. En het is vrij vervelend voor Dennie en Merel dat je ALLEBEI moet werken om een huis te kunnen kopen, dat je een andere baan moet zoeken, of dat iemand een keer promotie moet maken en dat pappie geen gevulde zakken heeft. En het is ook écht hartstikke ruk dat het momenteel niet zo simpel is een betaalbaar huis te vinden. Máárrrr als je in Oost-Groningen geen huis kan vinden en naar De T. stapt dat een budget van 185.000 euro 'veel' is heb je de laatste jaren misschien wat over het hoofd gezien. Enfin, dus onze onderzoeksredactie kijken wat die Dennie en Merel nou voor een mensen zijn en dan lezen we op de site van Dennie dat hij arbeidsongeschikt is - dus daar ga je al. En wat er toen gebeurde. Zal u. Verbazen.

Tsja