Tatu tatu tatu weten jullie dat ook weer, die politieagent is met loeiende sirenes op weg naar z'n BED. Kan-ie daar lekker met de handboeien spelen. Want ze zijn moe, die agenten. Zo moe, dat evenementen niet door kunnen gaan. Mógen we weer. Kúnnen we niet. Omdat we elkaar anders in elkaar rammen zonder dat de politie mee kan doen. Volgens Bruls - de man die op uw vader lijkt - zogenaamd omdat we de agenten rust moeten gunnen. Maar dude, de politie kampt al járen met tekorten. Drie jaar geleden was de politie ook al doodmoe. Wilden ze ook al slapen. Werkdagen, werktijden, werkdruk, nachtdiensten en er is dus geen kont veranderd. En nu willen we met z'n allen naar de festivals en kan het niet omdat de politie moe is. Jammer mevrouwtje, uw operatie gaat ook niet door, alle artsen zijn moe! Waar wij nou moe van worden, is het beleid.