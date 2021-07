Hahaha o jongens wat laat Paulus de Franskabouter zich weer kennen. Van het podium gewaggeld toen hij met de Sloveense premier op de foto moest ter ere van het Sloveense voorzitterschap in de EU. Dat zit zo: sinds 2020 is Janez Jansa voor de derde keer premier in Slovenië. En die Jansa is een soort Trump meets Orban meets wappie Baudet: rechts, Twitteren, grote bek, gedoe over fake news, maar ook drukken op de pers, u kent het allemaal wel. Fun fact: nu komt ome Mosterd net terug van een paar weken rondcrossen door Slovenië en zeker tien mensen begonnen te kwaken over 'our politics is shit' - nog los van alle graffiti dat Jansa moet oprotten en de wekelijkse demonstraties in Ljubljana tegen zijn persoontje. De sfeer in dat land over de politieke situatie laat zich vangen in de volgende afbeelding.

Enfin, nu is Slovenië (machtig land, gaat dat zien) dus zes maandjes voorzitter van de EU en plots denkt iedereen en z'n Frans dat de eurofiele heilstaat in elkaar zal donderen wegens flagrant nazisme. Nou jongens, die EU overleeft het wel. Die EU moet zo snel mogelijk zo groot mogelijk worden en dan krijg je dus dit gedoe. En wat doet Timmerfrans, bij de bordesfoto met Jansa? Hij kan het niet meer aan en loopt weg. Zogenaamd omdat Jansa naar verluidt een Twitterfoto (kennelijk deze foto) liet zien met Sloveense rechters en sociaaldemocratische politici, met de boodschap dat 'communisten' de rechterlijke macht zouden infiltreren (zeg maar de Sloveense variatie op 'D66-rechters'). Maar in werkelijkheid natuurlijk gewoon omdat Frans Timmermans even een puntje wilde maken. Middels een KEIHARD statement. Weglopen. Kijk het mij eens menens zijn. Even laten zien ook dat Frans Timmermans nog bestaat. "Ik kon simpelweg niet op hetzelfde podium staan als premier Jansa", liet Timmerfrans optekenen, met een in 'integriteit' gedoopt penseeltje. Want als we het hebben over integriteit kijken we altijd meteen naar de Europese Unie. Niet alle helden dragen een cape. Sommigen hebben een witte baard.