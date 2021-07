Wie had dat ooit gedacht, dat die commies de 100 zouden aantikken.

Hier in de Stad, bij 1 of andere sgool, hebben ze trouwens een langer thans life afbeelding van het hoofd van die Mao Zedong als vloerdecoratie. Arguably de grootste massamoordenaar in de geschiedenis van de mensheid. Kan allemaal. Maar o wee als aan de andere kant van de wereld 1 of andere Indiër in al zijn naïviteit zijn cafe opleukt met een portret van de führer, gewoon omdat kan(weten die Indiërs veel wie Adolf Hitler was), dan staat de hele westerse wereld op zijn achterste benen te roepen dat dat echt niet kan. En of die Indiër dat portret even als de sodemieter wil verwijderen.