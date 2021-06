Het onvermijdelijke is gebeurd. Die verwijfde handtasjes met die ruitjes bleken toch een regenbogigere betekenis te hebben dan menigeen dacht. Lil' Kleine is gedumpt door zijn chickie. Overgeleverd aan zijn roedel 'broeders'. De Boy Wonder van het VIVA-forum is samen met zijn verschrikkelijke dronk, zijn volle pamper, zijn doorlopende besmetting met de Colombiaanse variant en zijn vermeende losse handjes aan de kant geschoven door Jaimie, en dat lijkt ons volledig terecht. Als je na een nachtje klappen ontwijken wél naar het politiebureau sprint maar in een heel erg spontaan filmpje dat 'HELP MIJ' ademt kwezelt dat je zogenaamd geen klappen hebt gekregen moet je tegen iemand in bescherming genomen worden. En aangezien de vriendin van Lil' Kleine al die aandacht ook heel erg vervelend vindt, zo hoorden we, vertelt de vriendin van Lil' Kleine in de realityshow over het leven van de vriendin van Lil' Kleine dat ze ""tijdelijk"" niet meer de vriendin van Lil' Kleine is. En zo is de HELP MIJ verworden tot een ZOEK HULP. Succes ermee Kleine!

PS. Waf