God heeft dinosaurusbotten in de Aarde gestopt om de gelovigen te testen.

Als je er in trapt en gaat geloven dat de Aarde ouder is dan 5000 jaar dan heb je verloren en dan kom je niet in de hemel.

Nergens in de bijbel hebben ze het over evolutie en dinosaurussen, die die bestaan niet. Anders had de bijbel ze wel vermeldt.