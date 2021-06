Beroerd nieuws voor die bolle in Brussel. Een of andere vage Soros-club (Open Society) beticht Timmermans en Samsom cum suis van gore koloniale grachtenpanden VOC-mentaliteit. Erger nog, Frans Timmermans jaagt die kindertjes (minderjarig, ondervoed, onbetaald) hoogstpersoonlijk met de klimaatzweep de kobaltmijnen in, waar opzichter Diederik Samsom met de klimaatknoet op die zwetende kinderruggetjes staat te meppen. Doorwerken jullie! Want er is geen Planeet B. En jullie moeten Greta haar jeugd teruggeven. Pats! Op je luie donder, Akitalamoewebe!

Meanwhile, the push for greener sources of energy, particularly in the Global North, is driving the demand for metals like nickel, cobalt and lithium. Labourers in mining communities working to extract these metals face dangerous and degrading working conditions.

Groetjes, Fridays for Future

Frans, Molenaar