"Het klinkt misschien wat grof, maar ze moeten bij kop en kont gepakt worden en op het vliegtuig naar Rabat worden gezet", foeterde Joost Eerdmans."

En zo is het natuurlijk. Nog steeds geen spijt dat ik op 17 maart zijn hokje rood heb gemaakt.

En waarom doen we dat nou niet gewoon eens? Gewoon om te kijken wat er dan gebeurt? Als Turkije die IS rat Fatima uit Tilburg, waarvan toevallig wél het Nederlanderschap was ingetrokken, 'gewoon' op een vlucht naar Amsterdam zet, en schijt heeft aan de hevige protesten van Nederland, waarom kunnen wij die kansloze asielnaffers dan niet 'gewoon' naar hun rechtmatige landen terugschoppen?

(Overigens, speaking of IS ratten, lees het artikel in de Volkskrant vandaag over alweer zo'n zielige jihadbruid die graag terug wil. Uit het artikel begrijp ik dat één van haar kinderen, twee weken geleden is meegekomen met die IS rat uit Gouda, Ilham, omdat de biologische vader, die kennelijk in Nederland woont, daar voor gezorgd heeft. Maar ze zit nog in kamp Al Roj met nog twee of drie andere kinderen, van nog twee of drie andere vaders. En het is allemaal zóóóó zielig. Er wordt weer zo begripvol over haar geschreven; het is natuurlijk een onschuldig slachtoffer, die met de beste bedoelingen naar het kalifaat afreisde:

"'Ik hoorde dat je daar gemakkelijk kon gaan studeren. Verpleegkunde."

Wow! Ja, in een land als Nederland, dat bol staat van het racisme en de discriminatie, is het voor een vrome moslima uiteraard godsonmogelijk om verpleegkunde te gaan studeren; kan alleen goed in het kalifaat. Want een klein beetje lees je ook dat het ook onze schuld is: "Op haar 19de werd ze voor het eerst moeder. Ze had 'best wel problemen' - alleenstaand, twee kinderen, schulden, mensen die haar op straat nariepen vanwege haar khimaar". Zie je, onze schuld, want wij riepen haar na vanwege haar islamitische kleding.

Ik krijg echt een steeds grotere schijthekel aan die 'naïeve jihadbruidjes'. Ik als vandaag ook dat er een Spaanse documentaire over ze is gemaakt, waarin ze weer als 'slachtoffers' worden gepresenteerd. En het OM, de NCTV, de AIVD, en wie er verder over gaat, zijn er uit, las ik ook: ze gaan allemaal 'gerepatrieerd' worden: voor 'berechting' en het is 'veiliger'. Those people make me puke.)