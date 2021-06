De vlag kan uit bij GroenLinks. Niet vanwege de formatiegesprekken, want die zitten nog steeds muurvast, maar vanwege de biomassacentrales die mogelijk extra voer krijgen. De politie nam vandaag 820 kubieke meter illegaal tropisch hardhout in beslag en dat brandt lekker weg. Het gaat om Azobé hout: van dat snoeiharde spul waar nauwelijks een spijker in gaat. Ideaal voor het zware werk zoals in sluisdeuren, fundatiepalen en remmingwerken. Maar deze lading is waarschijnlijk illegaal gekapt in Afrika en daarom enorm fout in de klimaatoorlog. De balkenberg ligt momenteel een beetje te niksen in de Antwerpse haven, maar wordt binnenkort naar een Nederlandse opslag verplaatst. Daar mag de rechter beslissen wat ermee gebeurt. Volgens de sterke arm der wet is vernietiging niet de bedoeling, maar het wordt ook niet uitgesloten. Vernietiging klinkt natuurlijk ook te negatief. We dachten eerder aan "investeren in elektriciteitsproductie" of "een bijdrage laten leveren aan onze energietransitie". Samen redden we dit klimaat één tropisch oerwoud per keer.