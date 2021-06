Wat Volkskrantlezer Peter Jamin zegt. De dames en heren functie elders besprekers hebben nu al meer dan negentig dagen de tijd gehad om in hun achterkamertjes een akkoord te sluiten en het is er in die negentig dagen alleen maar vuiler en vunziger op geworden. Tijd om Hans van der Wind weer 1,2 miljoen euro 'volledig volgens de regels van Binnenlandse Zaken' uit de zak te kloppen voor een paar video's van Wopke Hoekstra met Sven Kramer en/of debatten waarin Sigrid Kaag laat zien waarom ze toch zo'n ontzettend vernieuwende nieuwe leider is die het allemaal op een hele nieuwe manier gaat doen. Oh nee wacht. Laat maar Peter Jamin. Wij hebben helemaal geen zin in nog een campagne. Doe ons maar een snoepzak.