Ze moeten ook altijd PVV'ers hebben. Folkert Thiadens, Statenlid in de provincie Utrecht en tevens ook nummer 44 op de kandidatenlijst bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen die met 131 voorkeursstemmen nét te weinig haalde voor een zetel, ging vanochtend NIETSVERMOEDEND (nou ja, NIETSVERMOEDEND, dat vermoeden wij dan maar) op weg naar de GGD in Gouda voor zijn tweede Astra Zeneca-prik en liep de deur uit met een Janssen-vaccin in zijn lijf. Dat is toch raar. Wat ook raar is, is dat Thiadens er kennelijk pas na het prikken achter kwam wat voor naald er in zijn arm ging. En wat ook raar is, is de naam Folkert Thiadens. Toch? Hoor je niet iedere dag, Folkert Thiadens. Maar wat misschien nog wel raarder is, is dat Thiadens binnenkort als een magnetische 5G-zendmast met een blauwe huid en groene ogen door het leven moet. Tenminste, als zijn tweet klopt.

UPDATE: Foute prik, foute kop! Thiadens is geen Statenlid in Utrecht, maar ex-commissielid