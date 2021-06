Hoera mensen. De R is al weken onder de nul, de viruspoepriooldeeltjes dalen gestaag, de signaalwaarde is onder de signaalwaarde en weldra hoeft u nooit meer met een karretje te winkelen, te ellebogen en is HET EINDE VAN HET MONDKAPJE in zicht. Als de G7 in Cornwall de polonaise mag dansen, dan mag u dat ook. Dus gas op die lollie der kermissen, festivals en evenementen. Aldus een motie van VVD, CDA & D66 (voor uw informatie: dat zijn de partijen van de coronadictatuur). Big Pharma heeft ook nog eens 9 miljoen bitcoin aan Maarten Keulemans van de Volkskrant gegeven voor een JUICHCAPE-artikel over vaccins zodat ook de laatste zeikstengel die prik gaat halen. Dus we kunnen wel zeggen dat het klaar is met dat anderhalve metergedoe. Koopt allen een GROOT SCHERM, en een prettige dag verder.