TLDR: Tweede ronde here we come

Het is eigenlijk heel simpel. Dankzij Denzel Dumfries' doelpunt staat Oranje al met één been in de tweede ronde van het EK. Als Nederland wint van Oostenrijk is het door, met een gelijkspel zijn de boys van De Boer er bijna en zelfs na een nederlaag tegen Oostenrijk maakt het in de kleur van het Huis van Oranje-Nassau gehulde elftal (7,4 op de schaal sportverslaggeverssynoniemenscrabble, red.) nog prima kans op de knock-outfase. Maar waarom zou je simpel doen als het ook ingewikkeld kan? Daarom hadden wij in voorbereiding op dit EK al 729 verschillende scenario's voor de groepsfase uitgewerkt. En nu de eerste speelronde erop zit is het tijd voor een update van Het Ultieme Dit Moet Gebeuren Zodat Nederland Naar De Tweede Ronde Op Het EK Gaat Topic. Alle info om uw collega's op de zoom bij de koffieautomaat mee te vervelen na de breek.

Als Oekraïne wint van Noord-Macedonië...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Oranje is sowieso groepswinnaar en door naar de tweede ronde. De laatste wedstrijd tegen Noord-Macedonië doet er niet toe.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning of een gelijkspel tegen Noord-Macedonië is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest, is het afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: bij een overwinning van Oostenrijk of een gelijkspel eindigt Oranje als tweede en gaat het sowieso door, bij een overwinning van Oekraïne draait het om het doelsaldo (of eventueel fair play punten) tussen Nederland en Oostenrijk. Als dat van Oranje beter is, gaat het sowieso door naar de tweede ronde, anders eindigt het als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Bij een overwinning op Noord-Macedonië is Oranje vrijwel zeker van de tweede ronde. Als Oekraïne niet van Oostenrijk wint, eindigt Nederland sowieso als nummer 1 of 2 en anders kan Nederland alleen met een slechter (onderling) doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Oostenrijk en Oekraïne als derde eindigen, maar dan wel met het maximaal aantal punten voor een nummer 3 (6) en dus zeer waarschijnlijk een plaats in de tweede ronde. Sterker nog, in groep B, D, E of F hoeft nog maar één wedstrijd in gelijkspel te eindigen en Nederland is in dit scenario zeker geplaatst. Als Nederland gelijkspeelt tegen Noord-Macedonië is Oranje sowieso door als Oostenrijk niet van Oekraïne verliest. Als dat toch gebeurt eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Noord-Macedonië verliest is het uitgeschakeld, behalve als Oostenrijk van Oekraïne wint: dan hebben Nederland, Noord-Macedonië en Oekraïne evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling resultaat (en eventueel doelsaldo en/of fair play punten) als nummer 2, 3 of 4.

Als Oekraïne gelijkspeelt tegen Noord-Macedonië...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Oranje is sowieso groepswinnaar en door naar de tweede ronde. De laatste wedstrijd tegen Noord-Macedonië doet er niet toe.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Als Oranje tegen Noord-Macedonië wint of gelijkspeelt, is het sowieso door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest en Oekraïne wint niet van Oostenrijk, dan eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland verliest van Noord-Macedonië en Oekraïne wint van Oostenrijk, dan hebben alle teams 4 punten en eindigt Nederland afhankelijk van doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 1, 2, 3, of 4.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Als Oranje wint of gelijkspeelt tegen Noord-Macedonië is het sowieso door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest, is het uitgeschakeld als Oekraïne van Oostenrijk wint. Als dat niet gebeurt, eindigt Oranje als derde in de groep met 3 punten en is afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

Als Oekraïne verliest van Noord-Macedonië...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Oranje is vrijwel zeker van de tweede ronde. Bij een overwinning of gelijkspel tegen Noord-Macedonië is Oranje groepswinnaar. Bij een nederlaag eindigt Oranje als tweede in de groep, behalve als Oostenrijk van Oekraïne wint. Dan zou Nederland met een slechter onderling doelsaldo dan Oostenrijk en Oekraïne als derde kunnen eindigen, maar dan wel met het maximaal aantal punten voor een nummer 3 (6) en dus zeer waarschijnlijk een plaats in de tweede ronde.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een gelijkspel of overwinning tegen Noord-Macedonië gaat Oranje sowieso door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest, is het afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als Oekraïne wint en Nederland heeft een beter doelsaldo (of aantal fair play punten) dan Oostenrijk, eindigt Nederland als tweede. Anders eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Bij een overwinning op Noord-Macedonië is Oranje sowieso door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel eindigt Nederland als tweede als het een beter doelsaldo heeft dan Noord-Macedonië en als derde als het een slechter doelsaldo heeft dan Noord-Macedonië. Als het doelsaldo exact gelijk is, worden er na een gelijkspel strafschoppen genomen. Als Noord-Macedonië boven Oranje scoort, eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Noord-Macedonië verliest, eindigt het als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

BONUS: de tegenstanders

Als Nederland eerste wordt in de groep speelt Oranje in de tweede ronde tegen de nummer 3 uit groep D (Engeland, Schotland, Tsjechië en Kroatië), groep E (Spanje, Zweden, Polen en Slowakije) of F (Duitsland, Frankrijk, Portugal en Hongarije). Welke tegenstander het wordt, is afhankelijk van welke nummers 3 doorgaan en te vinden in het schema bij artikel 21.05 in dit document.

Als Nederland tweede wordt in de groep speelt Oranje in de tweede ronde tegen de nummer 1 uit groep A met Italië, Turkije, Wales en Zwitserland.

Als Nederland derde wordt in de groep en doorgaat speelt Oranje tegen de nummer 1 uit groep E (Spanje, Zweden, Polen en Slowakije) of F (Duitsland, Frankrijk, Portugal en Hongarije). Welke tegenstander het wordt, is afhankelijk van welke nummers 3 doorgaan en te vinden in het schema bij artikel 21.05 in dit document.